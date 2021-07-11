İngiltere'den gelecek çift aşılı Kıbrıslı Türkler için karantina şartı kalktı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, İngiltere’den gelecek aşılı Kıbrıslı Türklerin karantina uygulanmadan ülkeye girişlerinin serbest olduğunu duyurdu...
İngiltere’den gelecek Kıbrıslı Türkler için uygulama değişti!
Yazılı açıklamada bulunan Üstel, İngiltere’den adaya gelecek olan KKTC vatandaşlarının, çift aşılı olmaları ve negatif test sonucu ibraz etmeleri kaydıyla karantinasız ülkeye giriş yapabileceğini kaydetti.
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