  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

İngiltere'den gelecek çift aşılı Kıbrıslı Türkler için karantina şartı kalktı

» »
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, İngiltere’den gelecek aşılı Kıbrıslı Türklerin karantina uygulanmadan ülkeye girişlerinin serbest olduğunu duyurdu...
İngiltere'den gelecek çift aşılı Kıbrıslı Türkler için karantina şartı kalktı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel,  İngiltere’den gelecek aşılı Kıbrıslı Türklerin karantina uygulanmadan ülkeye girişlerinin serbest olduğunu duyurdu...

İngiltere’den gelecek Kıbrıslı Türkler için uygulama değişti!

Yazılı açıklamada bulunan Üstel, İngiltere’den adaya gelecek olan KKTC vatandaşlarının, çift aşılı olmaları ve negatif test sonucu ibraz etmeleri kaydıyla karantinasız ülkeye giriş yapabileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Posta Covid mağduru oldu! 15 gün kapalı!11 Temmuz 2021 Pazar 17:22
  • Ülkede çocuk işçiler arttı11 Temmuz 2021 Pazar 17:12
  • KKTC'de Covid'den 36. Ölüm!11 Temmuz 2021 Pazar 17:11
  • Beklenmedik gelişmeler nedeni ile Tatar'ın Anamur ziyareti ertelendi!11 Temmuz 2021 Pazar 16:59
  • Avcıoğlu Arıklı'nın iddialarını belgeleri ile çürüttü! Arıklı ortaya henüz herhangi bir belge koy(a)madı!11 Temmuz 2021 Pazar 16:46
  • Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!11 Temmuz 2021 Pazar 14:28
  • Pakistan Ankara Büyükelçiliği Pakistanlı vatandaşları için KKTC'ye geliyor11 Temmuz 2021 Pazar 13:38
  • Hızal: “Asil Köylü Heykel Projesinin Çevreyi Olumsuz Etkileyeceği Açıkça Görülmektedir”11 Temmuz 2021 Pazar 13:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Yarın Türkiye’ye Gidecek11 Temmuz 2021 Pazar 13:01
  • İnönü Şehitleri Yarın Anılıyor11 Temmuz 2021 Pazar 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti