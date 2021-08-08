İngiltere’den Gelecek Olan Aşılı Kişiler 31 Ağustos’a Kadar Karantinaya Girmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından İngiltere’den KKTC'ye gelecek olan aşılı kişilerin 31 Ağustos tarihine kadar karantina uygulamasına tabii olmadan giriş yapabilecekleri duyuruldu.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni kararlar bugün kamuoyu ile paylaşıldı.
Üst Komite, İngiltere’den KKTC’ye gelecek olan aşılı kişilerin karantinaya girmeme tarihini uzattı.
Bu karara göre, 31 Ağustos tarihine kadar İngiltere’den gelecek olan kişiler karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecek.
Öte yandan belirtilen tarihte yeniden bir değerlendirme yapılacağı da vurgulandı.
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