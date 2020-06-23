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İngiltere'den gelen 64 kişiye giriş izni verilmedi

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150 kişiden 64 kişi polis muhacerete takıldı aday iniş yaptılar ancak giriş yapamadılar.
İngiltere'den gelen 64 kişiye giriş izni verilmedi

İngiltere'den bu akşam gelen charter sefer uçakta bulunan 150 kişiden 64 kişi polis muhacerete takıldı aday iniş yaptılar ancak giriş yapamadılar.

KKTC İngiltere Elçiliği'nin ve KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri charter seferinde KKTC'de ikametgahları olmadığı gerekçesiyle 64 kişi Ercan Havaalanından giriş yapamadı

.Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 64 kişi 2 saattir havaalanında tutuluyor.

Bakanlar Kurulu'nun şu sıralar çare üretebilmesi için acil toplanacağı gelen bilgiler arasında (MHA)

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