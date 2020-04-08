İngiltere’den Gelip Merkezi Karantinada Kalacaklara Ulaştırılacak Malzemelerle İlgili Düzenleme

İçişleri Bakanlığı iki uçakla İngiltere’den gelecek olan ve Güzelyurt KYK Yurtları’nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşlara, aileleri veya yakınları tarafından ulaştırılması istenen malzemeler için hükümetin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde bazı düzenlemelere gitti.

Toplum sağlığı açısından yapılan değerlendirmede, herhangi bir kişisel eşya veya malzeme (pişmiş yemek hariç) götürmek isteyen ailelerin gönderecekleri paketler, bulundukları ilçe kaymakamlıklarında toplanıp aynı gün içerisinde gözetim merkezine ulaştırılacak.

Yapılan açıklamaya göre, ülkenin farklı ilçelerinde ikamet eden aileler veya yakınları, bulundukları bölgenin ilçe kaymakamlıklarına aşağıda belirtilen gün ve saatlerde göndermek istedikleri eşya ve malzemeleri, kapalı ve bantlı bir şekilde paketleyecek üzerine ad, soyad ve kaldığı oda numarası yazılarak ilgili ilçe kaymakamlıklarına teslim edecek. Bu teslimat şartları, sadece İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne ilçeleri için geçerli olup, Lefke ve Güzelyurt’ta bulunan aile yakınları belirtilen tarihlerde doğrudan yurt sorumlusuna eşya ve malzemeleri teslim edebilecek.

Malzemelerin teslim edilebileceği tarihler, 8 Nisan’dan başlamak üzere her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olarak belirlendi. Saatlerse, ikmal aracının güzergahına göre ayarlandı.

Malzemelerin teslim edilebileceği yer ve saatler:

Gazimağusa Kaymakamlığı : 08:30 – 10:30

İskele Kaymakamlığı : 09:00 -11:00

Girne Kaymakamlığı : 10:00 – 12:00

Lefkoşa Kaymakamlığı : 11:00 – 13:00