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İngiltere’den kanserde yeni tedavi yöntemi: Hastalık gelecek nesiller için ölümcül olmayacak

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Yaygınlığı her geçen gün artan kanser hastalığına karşı bilim insanları çığır açacak bir tedavi yöntemi geliştirdi. Gelecek nesiller için kanser hastalığı artık ölümcül olmayacak.
İngiltere’den kanserde yeni tedavi yöntemi: Hastalık gelecek nesiller için ölümcül olmayacak

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Francis Crick Institute’te kanser üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, kanser hücrelerini yok edecek yeni bir tedavi yöntemi belirledi. Araştırmacılar, bağışıklık hücrelerinin yabancı kişilerden nakledilerek vücudun savunmasını güçlendirmenin mümkün olduğunu tespit etti.

Kanser hastaları için umut ışığı olan yöntem yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak. Enstitüdeki bilim adamları şu anda hastalıkla mücadele hücrelerinin depolanacağı “bağışıklık bankası” kurmak istiyor.

Araştırmaya öncülük yapan profesörlerden bağışıklık bilimi uzmanı Adrian Hayday, bilim insanları ve doktorların artık kanser hücrelerini öldürmek için vücuda zehir tedavisi olan kemoterapi uygulamak yerine vücudu geliştiren mühendisler haline geleceğini vurguladı.

DOĞAL KATİL HÜCRELER

Hayday, “Kanserle mücadele etmek için bağışıklık sistemini kullanmak en son ‘kendin yap’ yaklaşımıdır.” ifadesini kullandı.

Birkaç yıl öncesine kadar uygulanan kanserli hücre üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayan tedavi yöntemlerinden sonra yeni ilerlemeler kaydettiklerini belirten Hayday, “Doğal katil hücreler adı verilen hücrelerle etkileyici sonuçlar alıyoruz. Şu anda tedavi için erken bir dönemdeyiz ama gelecek yıl ve bir sonraki yıl bu tedaviyi alacak hastalar var. Bu hücrelerin reddedilmiyor olması da önemli özellikleri.” dedi.

Hayday, herkes için kullanılabilecek hücre bankası geliştirme imkanına sahip olunacağını aktararak, “Bu başkasının bağışıklık sistemi olabilir. Hücre bankasına sahip olabilirsiniz, kliniği arayıp nakledilmesi gereken sürenin saatlerce öncesinden onlara verebilirsiniz. Henüz o aşamada değiliz ama şu anda üzerinde çalıştığımız bu.” ifadesini kullandı.

Dünyada her yıl 14 milyon, Türkiye’de de her yıl yaklaşık 150 bin yeni kanser olgusu teşhis ediliyor.

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