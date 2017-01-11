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"İngiltere'den Kıbrıs için tam destek"

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"İngiltere'den Kıbrıs için tam destek"
İngiliz hükümeti, Cenevre'de devam eden Kıbrıs barış görüşmelerinin önemli bir fırsat olduğunu ve bir çözüme ulaşılması için ellerinden gelen tüm desteği vereceğini bildirdi.

AA muhabirinin İngiltere Başbakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kıbrıs görüşmelerinde son aylarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyan garantör ülke İngiltere, adada tarafların gösterdiği "cesur liderliğin" önemini vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümünün sadece ada halkına değil, bölgeye de yarar sağlayacağını kaydeden İngiltere Başbakanlığı kaynakları, mevcut görüşmelere tam destek verdiklerini belirtti.

Taraflara "yapıcı ve esnek" olmaları tavsiyesinde bulunan Başbakanlık, böylece bir çözüme ulaşılabileceğini kaydetti. Kaynaklar, mevcut görüşmelerinin çözüm için önemli bir fırsat olduğunu ve İngiliz hükümetinin elinden gelen desteği vereceğinin altını çizdi.

Cenevre'deki görüşmelerde garantör ülkelerin hazır bulunacağı yarınki toplantıya, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın da katılması öngörülüyor.

MAY'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu ay sonunda planlanan Türkiye ziyareti konusunda ise Başbakanlık, Türkiye'nin güvenlik ve terörle mücadele gibi birçok konuda İngiltere'nin önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

May'in Türkiye ziyaretinde DEAŞ ile mücadele, Suriye'deki durum gibi birçok konunun ele alınmasının planlandığı, ayrıca ikili ticari ilişkilerin de görüşmelerde masaya yatırılmasının öngörüldüğü kaydedildi. İngiliz kaynaklar ayrıca, Türkiye ile ticari ilişkilerin artırılması konusunda istekli olunduğunu bildirdi.

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