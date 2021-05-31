İngiltere'den KKTC'ye Direk uçuşa NO!

Fileleftheros gazetesi, bahse konu başvurunun 12 bin 400 imzayla birlikte geldiğini, imzaların 10 binden fazla olması durumunda İngiliz hükümetinin açıklama yapmasını gerektirdiğini de anımsattı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İngiltere, tek taraflı ilan edilen KKTC’yi bağımsız devlet olarak tanımıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise yaptıkları açıklamada geriye kalan uluslararası toplumla birlikte-Türkiye haricinde-İngiltere’nin “tek taraflı ilan edilen KKTC’yi bağımsız devlet olarak tanımadığını belirtti.

İngiliz yetkililer “Kıbrıs Adası için egemen otorite olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıklarını” da ifade ederken İngiliz yargısının 2009 yılındaki, “direk uçuşların uluslararası sözleşmelerin ihlalini teşkil edeceği” şeklindeki kararına da atıfta bulundu.