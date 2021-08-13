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İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması

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Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişini sürdürmesi tüm dünyada endişe yaratırken, İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması geldi.
İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişini sürdürmesi tüm dünyada endişe yaratırken, İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması geldi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın El Kaide gibi militanlar için ‘üreme merkezi’ olabilecek başarısız bir devlete doğru hızla ilerlediğinden endişe duyduklarını söyledi. Wallace, El Kaide gibi örgütlerin yeniden ortaya çıkması ihtimalinden duydukları rahatsızlığı da dile getirdi.

Sky Televizyonu’nda Afganistan hakkında soruları yanıtlayan Wallace, “Başarısız olmuş devletlerin bu tür örgütler için zemin hazırlıyor olması kesinlikle endişe verici bir durum. “El Kaide muhtemelen geri dönecek.” dedi.

Wallace, sözlerini Eğer El Kaide Afganistan’da varlık göstermeye başlarsa, İngiltere’nin ülkeye geri dönebileceğini söyledi. Wallace, “Afganistan iç savaşa doğru sürükleniyor” dedi.

Wallace, Afganistan’ın ikinci büyük şehri Kandahar ve Lashkar Gah kasabasının “hemen hemen Taliban’ın elinde” olduğunu da ekledi.

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