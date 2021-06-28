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İngiltere’den Kripto Para Borsasına Darbe

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İngiltere, dünyadaki en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’tan ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istedi.
İngiltere’den Kripto Para Borsasına Darbe

İngiltere, dünyadaki en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’tan ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istedi. Kuruluşa çarşamba akşamına kadar süre tanındı.

İngiltere’den dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’a ağır bir darbe geldi.

İngiltere Mali Denetim Otoritesi, kuruluşun yazılı izin almadan ülke içerisinde faaliyetlerini sürdürmesinin yasak olduğunu açıkladı.

Tüm operasyonlarını durdurmasını istedi

Kuruluştan ülkedeki tüm operasyonlarını durdurması istendi. İngiltere Mali Denetim Otoritesi’nden yapılan açıklamada, Binance’ın ülkede işlem yapmak için lisansının olmadığı ifade edildi.

Çarşamba akşamına kadar süre tanınan Binance’tan tanıtım ve promosyon amaçlı çalışmalarını durdurması istendi.

“Çoğu firmanın yetkisi yok”

Yatırımcılar da uyarıldı. İngiltere’de kripto para yatırım reklamı yapan ve satan çoğu firmanın yetkisinin olmadığı ifade edildi.

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