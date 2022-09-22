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İngiltere’den kriz çıkaracak Kudüs açıklaması

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İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss, dün İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’le yaptığı görüşmede kriz çıkarabilecek bir açıklamaya imza attı.
İngiltere’den kriz çıkaracak Kudüs açıklaması

İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta bir araya geldi. Truss, Lapid'e İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı düşündüğünü söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi de hükümetin İsrail'deki elçiliğin yeriyle ilgili incelemeleri sürdürdüğünü doğruladı.

İsrail Başbakanı Lapid ise Twitter'da Truss'a teşekkür ederek “İngiltere Büyükelçiliğini İsrail’in başkenti Kudüs’e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss’a teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN KARARINA TEPKİ YAĞMIŞTI

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve elçiliği bu kente taşıması Orta Doğu'da büyük kriz yaratmış, Filistin Yönetimi ABD'yle ilişkileri dondurmuştu. ABD'yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.

Kudüs'teki ABD elçiliğinin 2018'de açılması nedeniyle patlak veren protestolarda ise çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.

İngiltere dahil 128 ülke, Trump'ın bu adımını kınayan BM kararına o dönem destek vermişti. Dünya ülkelerinin büyük bölümü, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs'ü işgalini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıyor.

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