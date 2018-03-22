İngiltere’den Putin’e Hitler benzetmesi

Vladimir Putin’in bu yaz Rusya’nın evsahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesinde ülkesinin imajını güçlendirmeye çalıştığını belirten Dışişleri Bakanı, bu durumun Hitler’in 1936 yılında Nazi Almanyası’nda düzenlenen Olimpiyatları propoganda aracı olarak kullanılması benzetmesine katıldığını ifade etti.

Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı:

” Dünya Kupası boyunca Moskova ve diğer şehirlerde olacaklarla ilgili benzetmenize katılıyorum. Bence 1936 ile kıyaslama kesinlikle doğru.”

Zehirlenme olayında sadece Rusya’da geliştirilen bir kimyasalın kullanılmasının adeta Rusya’nın imzası olduğunu belirten dışişleri bakanı, bu şekilde diğer ajanlara da mesaj gönderdiğini öne sürdü. Bu olayın Putin’in geçtiğimiz hafta

sonu yapılan başkanlık seçimindeki ezici zaferiyle muhtemelen bağlantılı olduğunu ifade etti. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan İngiltere’nin Rusya’yı defalarca bu değerler konusunda uyardığını da belirtti.

Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı:

” Demokratik olmayan birçok liderin seçim ya da siyasi açıdan başka bir kritik dönemeçle yüzleştiğinde yaptığı gibi, kamuoyunun hayalgücünü bir düşman kavramıyla canlandırmak genellikle çok caziptir.”

4 Mart’ta Salisbury kentinde bir bankta fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir gazı Noviçek’le zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Rusya olayla ilgisi olduğu iddialarını reddediyor. İngiltere ise zehirlenme olayında kullanılan maddenin tespiti için merkezi Hollanda’da bulunan Kimyasal Silahların Önlenmesi Örgütü’ne başvurmuştu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Boris Johnson’ın Rusya’yı Hilter Almanyası’na benzetmesinin kabul edilemez olduğunu yazdı.

Johnson’ın nefret ve öfyekle zehirlendiğini, meslek ahlakına aykırı ve kaba olduğunu belirten Zakharova, “Bu kişinin bir nükleer gücün siyasi liderliğini temsil ediyor olmasının korkutucu.” ifadelerini kullandı.