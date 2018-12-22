İngiltere'den Rusya'ya rest! Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre; Rusya'ya ait füze gemisi Azak Denizi'ne ilerliyor. İngiltere ise, Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için Karadeniz'e savaş gemisi yolladığını ilan etti.

Rusya bir yandan Ukrayna'yla gerginliği azaltmayan çalıştığı havasını yaratmaya çalışırken, diğer yandan krizi tırmandırmaya devam ediyor.

Reuters haber ajansına ulaşan bir görgü tanığı, Rusya'ya ait füze gemisinin Azak Denizi'ne doğru ilerlediğini bildirdi.

Daha sonra İngiltere Savunma Bakanı, Karadeniz'in Rusya'nın denizi olmadığını vurgulayarak, bölgeye bir savaş gemisi yolladığını duyurdu. Bakan Gavin Williamson bunu Ukrayna'nın yalnız olmadığını göstermek için yaptıklarının da altını çizdi.

25 Kasım'da alıkoydular ve...

Rusya, 25 Kasım'da, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın 3 savaş gemisi ve 24 denizcisini alıkoymuştu.

Bu olay üzerine Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilirken, Rusya Azak Denizi'ne füze gemisi göndermişti.

Rus lider Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu normalleştirmek istediklerini iddia ederek, Azak Denizi'nin ortak kullanımı hakkında yapılacak bir anlaşmaya hazır olduğunu öne sürmüştü.

Rusya 2014'te de Kırım'ı ilhak etmişti