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İngiltere’den Rusya’ya Tansiyon Düşürme Ziyareti

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya gerginliği azaltma çağrısında bulunmak ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
İngiltere’den Rusya’ya Tansiyon Düşürme Ziyareti

Rusya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Truss, “Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek, Rusya’nın güçlerini derhal geri çekmesi ve Ukrayna’nın egemenliğine saygı duyması gerektiğini, aksi takdirde ciddi sonuçlarla yüzleşeceğini net bir şekilde ifade etmek için Moskova’dayım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Truss, herhangi bir saldırının büyük bir hata olacağını belirterek, “Diplomasi ilerlemenin tek yoludur ve Rusya bu yolu izlemelidir” dedi.

Truss’un ziyaretine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada ise bunun İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından 4 yıldan uzun bir süre sonra Rusya’ya yapılan ilk ziyaret olduğu belirtilerek, “2 günlük ziyaret boyunca Dışişleri Bakanı (Liz Truss), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek ve ileriye dönük tek yolun Rusya’nın saldırganlığı sona erdirmesi ve anlamlı görüşmelere başlaması olduğunu netleştirecek” denildi.

Ayrıca Bakan Truss’un, Rusya’ya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Helsinki Nihai Senedi, Minsk Protokolleri ve Ukrayna’nın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösterilmesini sağlayan Budapeşte mutabakatı da dahil olmak üzere halihazırda imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalara uyma çağırısında bulunacağı belirtildi.

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