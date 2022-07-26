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İngiltere’den Rusya’ya yaptırım

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İngiltere, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle aralarında Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Adalet Bakan Yardımcısı Oleg Sviridenko ile 29 Rus valinin de bulunduğu 42 ismi yaptırım listesine ekledi.
İngiltere’den Rusya’ya yaptırım

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletti. İngiltere, Rus işgalini kolaylaştırmak ve Rus ayrılıkçılar Donetsk ile Luhansk’a para aktararak Ukrayna’dan toprak almaya çalıştıkları gerekçesiyle Rus bölge valilerine yaptırım uygulandığını açıkladı. Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde “baskıcı Rus yetkililer” de dahil olmak üzere Rusya genelinde 29 bölge valisine yaptırım uygulandığı belirtildi.

RUSYA ADALET BAKANI VE YARDIMCISINA YAPTIRIM

İngiltere’nin Rusya yaptırımlarına toplamda 42 yeni isim eklendiğini duyuran İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini ve mal varlıklarının dondurulduğunu ifade etti. Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ve Adalet Bakan Yardımcısı Oleg Sviridenko’nın listeye eklenen başlıca isimler arasında yer aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “İkili, savaşa karşı çıkanları hedef alarak Rus vatandaşlarının ifade özgürlüğünü bastırıyor” denildi.

RUS OLİGARKIN YEĞENLERİ DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, geçtiğimiz mart ayında İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus milyarder Alisher Usmanov’un 2 yeğenin de bugün listeye eklendiğini belirterek, “Kremlin’le yakın bağları olan büyük Rus oligark Alisher Usmanov’un yeğenleri Sarvar ve Sanjar İsmailov’a yaptırım uygulandı” ifadeleri kullanıldı. Sarvar ve Sanjar İsmailov’un İngiltere'de önemli çıkarları ve mülkleri olduğu belirtildi.

İngiltere, Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin Başbakanı Vitaly Khotsenko ve Birinci Başkan Yardımcısı Vladislav Kuznetsov’un da yaptırım listesine eklendiğini aktararak, “Khotsenko ve Kuznetsov Rusya’nın işgal altındaki bölgelerde politikalarını uygulamak için gönderildi, Putin’in Ukrayna’yı yasadışı bir şekilde daha fazla ilhak etme ve işgallerini meşrulaştırmak için sahte referandumları kullanma planlarını destekledi” denildi.

UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ENGELLEYEN SURİYELİ GRUPLAR DA HEDEF ALINDI

Biri Suriyelileri Ukrayna’da savaşmak için orduya alan, diğeri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baskılarını destekleyen 2 Suriyeli grubun da hedef alındığı aktarılarak, “İngiltere, AB ile koordineli olarak 2 grup Suriyeli bireyleri hedef alıyor. Bir grup, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşında savaşmak üzere Suriyelileri askere almaktan sorumluyken, diğeri baskıcı Suriye rejimini destekliyor ve Putin’in uluslararası kargaşa gündeminden yararlanıyor” ifadeleri yer aldı.

“UKRAYNA GALİP GELENE KADAR YAPTIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ”

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise yaptığı açıklamada, “Sessiz kalıp, Kremlin’in atadığı devlet aktörlerinin Ukrayna halkını veya kendi halklarının özgürlüklerini bastırmasını izlemeyeceğiz. Ukrayna galip gelene kadar Putin’in yasadışı işgalini meşrulaştırmaya çalışanlara sert yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

1000’DEN FAZLA KİŞİ İLE 100’DEN FAZLA KURULUŞA YAPTIRIM

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik işgalci saldırılarını sürdüren Rusya’ya karşı Batı yaptırımlarına öncülük etmeye çalıştığını vurguladı. İngiltere, şu ana kadar bin 100’den fazla kişi ve 100’den fazla kuruluşuna yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulananlar arasında önde gelen politikacılar, yüksek profilli işadamları ve şirketlerin hedef alındığı belirtildi.

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