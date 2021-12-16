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İngiltere’den şok karar: Türk kredi kartlarını kullanıma kapattı

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TL’deki değer kaybı ve yaşanan büyük ekonomik kriz ile alakalı bir kötü haber de İngiltere’den geldi.
İngiltere’den şok karar: Türk kredi kartlarını kullanıma kapattı

TL’deki değer kaybı ve yaşanan büyük ekonomik kriz ile alakalı bir kötü haber de İngiltere’den geldi.

Yaşanan ekonomik kriz İngiltere’de bulunan Türk vatandaşlarını zor durumda bıraktı.

İngiltere’de Türk kredi kartları ile ödeme yapılamadığı ortaya çıktı.

İlk olarak 22. Dönem  AKP eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, durum ile ilgili bilgi verdi.

Çömez, resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘Korkunç bir haber. Birleşik Krallık’ta bugün itibarı ile Türk kredi kartları ile ödeme yapılamıyor. Açıklamada ise Türkiye kara listede deniyor. Yurt dışına çıkacaklar lütfen dikkat etsin’ ifadelerini kullandı.

Çömez, bu paylaşımı aşağıdaki fotoğraf ile belgelendirdi

Çömez’in açıklamalarına ek olarak yeni bir bilgi ise 23. Dönem Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran’dan geldi.

Başaran, aynı olayın kendisinin de yaşadığını belirterek, ‘Bunu söylediler. Geçen gün L’eto Cafe’de denemek için Türk Bankası kredi kartımla hesap ödemek istedim ve aynısını yaşadım.

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