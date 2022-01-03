İngiltere’den Tartışma Yaratan Corona Virüsü Tedavisi: Viagra

İngiltere'den gelen yeni haberler tartışma konusu oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Lincoln County Hastanesi'nde bir hastanın 'deneysel tedavi' kapsamında 'Viagra' sayesinde yoğun bakımdan çıktığı belirtildi.

İngiltere’deki Lincoln County Hastanesi, tartışma yaratan bir corona virüsü iddiasıyla gündeme geldi. Hastanede 28 gün boyunca corona virüsü nedeniyle komada olan bir hemşire, sağlık görevlilerinin deneysel tedavinin bir parçası olarak kendisine Viagra vermesinin ardından kurtarıldığı belirtildi.

Lincolnshire’da yaşayan iki çocuk annesi Monica Almeida, çift aşısını da yaptırmasına rağmen 31 Ekim’de corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra 9 Kasım’da hastaneye kaldırıldı.

OKSİJEN SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ

Genç kadın 16 Kasım’da komaya girdi. Solunum cihazının kapanmasına 3 gün kala 14 Aralık’ta ise hayata döndü. Hemşire uyandığına, Lincoln County Hastanesi’ndeki doktorlar, genç kadının komaya girmeden önce deneysel tedavi yöntemlerini kabul ettiğini açıkladı. Buna bağlı olarak da kendisine Viagra verdiklerini belirtti.

Erektil disfonksiyon ilacı olan Viagra, bazı kan damarlarının duvarlarını gevşeterek vücudun tüm bölgelerine daha fazla kan akışı sağlıyor. Hemşire Almeida, Viagra tedavisine başlanmasının ardından ihtiyaç duyduğu oksijen seviyesinin yarı yarıya düştüğünü belirtirken, durumunun iyileştiğini açıkladı.

Almeida hemşire uyandıktan sonra doktorlarla yaptığı konuşmayı da şu sözlerle anlattı: ‘Bana Viagra olduğunu söyledi, güldüm ve şaka yaptığını sandım ama ‘hayır, gerçekten, Viagra aldınız’ dedi.

AİLESİNDEN VEDA ETMELERİ İSTENDİ

İngiliz The Sun gazetesine konuşan hemşire kadın, “Bu benim küçük Noel mucizemdi,” dedi.

Hemşirenin corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra kısa süre içerisinde kötüleşmeye başladığı ve daha sonra Lincoln County Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Durumu kötüleşince, 16 Kasım’da tıbbi komaya girerek tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

İngiliz The Sun gazetesi Almeida’nın durumunun çok kötü olduğunu bu yüzden ailesine gelip ona veda etmelerinin istendiğini aktardı.

‘DENEYSEL TEDAVİYİ’ KABUL EDENLERE VİAGRA

Ancak on birinci saatte doktorlar, kan damarlarını genişlettiği ve hava yollarını açtığı için daha önce Covid hastalarını tedavi etmenin bir yolu olarak önerilen olağandışı tedaviyi kullanmaya karar verdi.

14 Aralık’ta Noel zamanı geldiğinde komadan çıktı ve Noel Arifesinde ailesinin yanına dönmesine izin verildi.

Viagra’nın oksijen seviyelerini yükseltmek için kullanılıp kullanılamayacağını görmek için testler yapılmaya devam ederken, Viagra’nın kullanımı hala tartışma konusu.

Şu anda ilaç, deneysel ilaçlarla ilgili bir çalışmanın parçası olmayı kabul etmişlerse, İngiltere’deki Covid-19 hastalarına verilebiliyor.