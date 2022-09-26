  • BIST 3.260,15
  • Altın 962.587
  • Dolar 18.4523
  • Euro 17.7538
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

İngiltere’den, Ukrayna’daki ayrılıkçılar için yaptırım kararı

» »
İngiltere, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna'nın 4 bölgesinde sözde referandum düzenlemesi nedeniyle 92 yeni yaptırım kararı aldı.
İngiltere’den, Ukrayna’daki ayrılıkçılar için yaptırım kararı

Yapılan açıklamada, Rus rejiminin Ukrayna’daki “yasa dışı sahte referandumlarına” yanıt olarak, İngiltere’nin yeni yaptırım paketi kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, yaptırımların, Ukrayna’nın 4 bölgesinde yasa dışı oylamaya zorlayan üst düzey Rus yetkililerin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in favori PR ajansı olarak bilinen “IMA Consulting” adlı şirketi hedef aldığı belirtildi.

“SAHTE REFERANDUMLAR, ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ”

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin, Ukrayna’nın dört bölgesinde sahte referandumlar uygulayan Rus rejimine yanıt olarak 92 yaptırım kararı aldığına işaret edildi ve söz konusu referandumların, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü dahil “uluslararası hukukun açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Bakan Cleverly’nin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Silahın namlusunda yapılan sahte referandumlar özgür ve adil olamaz ve sonuçlarını asla tanımayacağız. Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna bölgelerinde açık bir şiddet, korkutma, işkence ve zorla sınır dışı etme modeli izleniyor. Bugünkü yaptırımlar, bu sahte oyların arkasındakileri ve Rus rejiminin saldırganlık savaşını desteklemeye devam edenleri hedef alacak. Ukrayna halkının yanındayız ve desteğimiz, egemenliklerini geri kazandığı sürece devam edecek.”

İngiltere, halihazırda tahmini küresel net değeri 130 milyar sterlinin üzerinde olan 120’den fazla oligark dahil 1200’den fazla kişi ve 120’den fazla kuruluşa yaptırım uyguladı.

UKRAYNA: SAHTE REFERANDUMLAR HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar yarına kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, “Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek.” ifadesini kullanmıştı.

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabileceklerini söylüyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin’e teşekkür eden Boris Johnson, dalga konusu oldu23 Eylül 2022 Cuma 18:09
  • Komşular şikayet etti: Gürültülü seks 6 bin TL’ye mal oldu22 Eylül 2022 Perşembe 23:30
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly: Seferberlik ilanı Putin’in planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor22 Eylül 2022 Perşembe 21:16
  • İngiltere’den kriz çıkaracak Kudüs açıklaması22 Eylül 2022 Perşembe 19:33
  • Kraliçe Elizabeth’in oğlunda “saraydan atılma” korkusu başladı22 Eylül 2022 Perşembe 19:11
  • İngiltere politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı22 Eylül 2022 Perşembe 17:37
  • Kral 3. Charles'a suçlama22 Eylül 2022 Perşembe 09:55
  • İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması21 Eylül 2022 Çarşamba 20:06
  • İngiltere’de Birçok Firma Haftada 4 Gün Çalışmayı Kalıcı Hale Getirecek21 Eylül 2022 Çarşamba 17:33
  • 2. Elizabeth’in cenazesine katılan Danimarka Kraliçesi Covid’e yakalandı21 Eylül 2022 Çarşamba 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti