  • BIST 2.868,44
  • Altın 1031.942
  • Dolar 17.937
  • Euro 18.5294
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım

» »
İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlayacağı bildirildi.
İngiltere’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın bu yılın başlarında İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği çoklu roket sistemlerinin başarılı şekilde kullanılmasının ardından geldiği belirtildi.

Savunma Bakanı Ben Wallace’ın sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, yeni askeri desteğin Ukrayna güçlerinin ‘Rus saldırganlığına ve uzun menzilli toplarının gelişigüzel kullanımına karşı savunmaya devam etmesine’ olanak sağlayacağı kaydedildi.

Wallace, İngiltere ve uluslararası toplum bu ‘yasa dışı savaşa’ karşı olmaya devam ederek ‘Putin’in işgaline karşı savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna’ya askeri yardım sağlayacaklarını’ söyledi.

İngiltere’nin Ukrayna’ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlayacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu askeri yardımın İngiltere’nin Kanada, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda’nın da destekleyeceği yaklaşık 10 bin Ukrayna askerini eğitme konusundaki taahhüdüne katkı sunacağı aktarıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Su Kullanımına Kısıtlama: Hortum Yasağı10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:29
  • İngiltere’de ‘üçüncü derece sıcaklık’ uyarısı yapıldı09 Ağustos 2022 Salı 18:45
  • İngiltere’deki Thames Nehri’nin kaynağı kuruyor09 Ağustos 2022 Salı 14:19
  • İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramaların neredeyse dörtte biri 'yasalara aykırı bir şekilde yapıldı'09 Ağustos 2022 Salı 10:59
  • İngiltere’de gaz patlaması nedeniyle bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:48
  • Londra’da su borusu patladı, sokaklar göle döndü08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:54
  • İngiltere “kişisel koruyucu ekipmanlar” için servet harcıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17
  • İngiltere'de Siyahi Çocuklara Çıplak Arama Yapılmasının İstisnai Bir Durum Olmadığı Açıklandı08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:21
  • Dünyanın gündemine oturan çocuktan acı haber… 12 yaşındaki Archie’nın yaşam desteği kesildi06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16
  • İngiltere: Rusya-Ukrayna savaşının cephesi kayıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti