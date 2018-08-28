  • BIST 93.867
  • Altın 243,128
  • Dolar 6,2544
  • Euro 7,3259
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İngiltere/May: AB'den anlaşmasız çıkış dünyanın sonu değil

» »
İngiltere Başbakanı May, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmanın kolay olmadığını, buna karşın yine de başarılı bir Brexit olabileceğini belirtti
İngiltere/May: AB'den anlaşmasız çıkış dünyanın sonu değil

ngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkması durumunda da başarılı bir Brexit gerçekleştirebileceğini belirtti.

Afrika'ya gerçekleştireceği beş günlük ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan May, Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) Roberto Azevedo'nun İngiltere'nin AB'den çıkış konusunda anlaşmaya varamaması durumunda ticaretin durmayacağı yönündeki sözlerini tekrarladı.

İngiltere'de geçtiğimiz hafta söz konusu senaryoyla ilgili hazırlıkların taslağını içeren 24 belge yayınlanmıştı.

May, Azevedo'nun sözlerini işaret ederek “AB'den anlaşmasız çıkışın kolay olmayacağını fakat dünyanın da sonu olmayacağını söylemişti. Baştan söylemiştim: Anlaşmaya varılmaması kötü bir anlaşmadan daha iyi.” dedi.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta planlanan ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte hükümet, tüm ihtimallere karşı hazır olduğunu göstermek istiyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan belgeler ilaç şirketlerine stoklarını artırma, ihracatçılara daha fazla bürokrasiye hazırlıklı olmaları ve tüketicilere AB ürünlerinde daha yüksek fiyatlara hazır olma tavsiyesinde bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Palyaçolar üzgün: "Çocuklar Disney karakterlerini bize tercih eder oldu"28 Ağustos 2018 Salı 09:38
  • Yunan mülteci kampında şiddet: 'Burası Suriye'deki savaşın daha çirkin hali'28 Ağustos 2018 Salı 09:22
  • Fransa'da yerinde duramayan yunus, yüzme yasağına neden oldu28 Ağustos 2018 Salı 08:53
  • Cinayet sonrası Chemnitz’te tansiyon yükseldi28 Ağustos 2018 Salı 08:36
  • Macron: Güvenlik için sırtımızı artık ABD'ye dayayamayız27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:04
  • 'S-400'lerin teslimi 2019'da'27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:54
  • Almanya'da cinayet sonrasında protesto düzenlendi27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:47
  • Papa: Tanrı'nın bu günahları affetmesi için yalvarıyorum27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:46
  • 'ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Avrupa tepki göstermeli'27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:19
  • Macar bilim insanları Zigetvar'dan sonra şimdi de Mohaç'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın izini sürüyor26 Ağustos 2018 Pazar 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti