  • BIST 2.430,55
  • Altın 888.716
  • Dolar 14.8394
  • Euro 15.6751
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

İngiltere’nin aradığı kanun kaçağı İstanbul’da ortaya çıktı

»
"İngiltere'nin en çok aranan" kanun kaçağı Alex Male sonunda yakayı ele verdi. Male, İstanbul'dan Lizbon'a giden uçakta yakalandı.
İngiltere’nin aradığı kanun kaçağı İstanbul’da ortaya çıktı

Uyuşturucu taciri ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, sahte pasaport ile İstanbul’dan Portekiz’e gitmeye çalışırken yakalandı.

“İngiltere’nin en azılı kanun kaçağı” olarak lanse edilen Male’nin yakalanmasına İngiliz medyası geniş yer ayırdı. Male’nin Cumartesi gecesi Portekiz sınırında yakalandığı belirtildi.

İngiliz yetkililer, daha önce İspanya’nın Marbella bölgesinde yaşadığı tahmin edilen ve Portekiz’de yaşadığı öğrenilen Male’nin sahte pasaportla seyahat etmeye çalıştığı tespit edildi.

Türkiye’de polisin pasaporttan şüphelendiği de belirtilirken, İngiliz yetkililer, “Male naif bir şekilde sahte belgelerle fark edilmeden seyahat edebileceğini düşündü” dedi.

Portekiz’de yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan Male’nin İngiltere’ye gönderilmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’li Öztrak: Seçime kadar oyun alanı yaratacak garip işler yapılıyor03 Mayıs 2022 Salı 10:54
  • Halkın yüzde 82’si 'ekonomi kötü' diyor03 Mayıs 2022 Salı 10:36
  • Rapor: Türkiye, basın özgürlüğünde yine yerlerde; Erdoğan’a özel bölüm ayrıldı03 Mayıs 2022 Salı 09:49
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Savaş Çıkışı02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:23
  • İstanbul'da yıllık enflasyon geçen ay yüzde 80'e çıktı02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:22
  • Hâkim, Instagram’dan gelen Forex mesajına yanıt verdi, 100 bin lira dolandırıldı02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:14
  • Anket: Erdoğan’ın oy oranı AKP'nin altına düştü Erdoğan*02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:13
  • OECD ülkelerinde planlanan yeni kömür santrali projelerinin yüzde 74'ü Türkiye'de02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:06
  • Trabzonspor, köprüye asılan bayrağın parçalarını satışa sundu02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59
  • Erdoğan: Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti