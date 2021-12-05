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İngiltere’nin Avrupa Bakanı BM Parametrelerinde Çözümden Söz Etti

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İngiltere’nin Avrupa Bakanı BM Parametrelerinde Çözümden Söz Etti
İngiltere’nin Avrupa Bakanı BM Parametrelerinde Çözümden Söz Etti

İngiltere’nin Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Wendy Morton, “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’e gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorununun BM parametreleri içerisindeki çözümünden söz etti.


Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, mektubunda “İngiliz hükümetinin, Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle uyumlu bir çözüm bulunmasından yana olan kararlı tutumunu” yineleyen Morton, kapalı bölge Maraş konusunda ise, İngiliz hükümetinin BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını desteklemeyi sürdürdüğünü savundu.


Morton mektubunda “uluslararası kabul görmüş bir model olan; siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon modeline dayanan bir çözümden ve bunun tarafların endişelerine yanıt vermek için yeterince geniş olduğuna inandıklarından” da söz etti.


Birleşik Krallığın BM himayesindeki süreci desteklemeye devam ettiğini ve ilerleme kaydedilmesi için tarafların tümünü teşvik etmeyi sürdüreceğini de belirten Morton, İngiltere’nin müdahil tarafların tümünü, çözüm perspektiflerini baltalayacak herhangi bir faaliyet ve söylemden kaçınmaya çağırdığını sözlerine ekledi.

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