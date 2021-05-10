İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren bir balina için kurtarma operasyonu yapıldı OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.kibrisgazetesi.com/dunya/ingiltere-nin-baskenti-londra-daki-thames-nehr

Mink türü olan genç balina, Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Richmond bölgesinde ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, 4 metre uzunluğundaki balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış buldu. Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinaya müdahale için bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri geldi. Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı. Yüzlerce kişi de bu sıra dışı olayı izlemek ve görüntülemek için nehir kenarında toplandı. Görgü tanığı 20 yaşındaki Jake Manketo, "zavallı balinayı" gördükleri anda gözlerine inanamadıklarını söyleyerek, "Herkes kurtarılmasını umuyor" diye konuştu.



Balinanın nasıl Thames nehrine ve oradan Richmond bölgesine geçtiği bilinmiyor. Dört saatlik bir çalışmanın ardından sıkıştığı tekne indirme rampasından kurtarılan balina, tedavi için belirlenen yere götürüldü. Mink balinaları, büyük balinalar kategorisindeki en küçük tür olarak biliniyor ve boyları yaklaşık 10 metreye ulaşıyor. Doğal şartlarda Atlantik ve Pasifik Okyanusları'nda yaşıyorlar. 2006 yılında da benzer bir şekilde 5 metre uzunluğunda şişe burun türü bir balina Thames'e girmiş ancak tüm çalışmalara karşın kurtarılamamıştı. 15 sene önce yaşanan bu olay, kayıtlı tarihteki ikinci vaka olarak kayda geçmişti.



