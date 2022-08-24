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İngiltere’nin en büyük konteyner limanındaki grev 8 gün sürecek

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İngiltere’nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe’un yaklaşık bin 900 çalışanı, işverenin ücret artışı teklifinin taleplerinin altında kalması nedeniyle iş bıraktı.
İngiltere’nin en büyük konteyner limanındaki grev 8 gün sürecek

 Liman’da 1989’dan bu yana ilk kez yapılan grevin 8 gün sürmesi planlanıyor.

İngiltere’nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe’da grev nedeniyle hayat durdu.

İş bırakma eyleminin toplamda 8 gün sürmesinin planlandığı belirtildi.

İş bırakma eylemine katılan işçilerden Vaughan Bentley de, “Greve katılmamın nedeni hak ettiğimiz adil ücretin verilmesini sağlamak. Bizim emeğimiz sayesinde çok fazla kar eden büyük bir
şirket için çalışıyoruz. Sadece hak ettiğimizi istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Greve giden çalışanların yüzde 10’luk bir ücret artışı talep ettiğini belirten Bentley, liman yönetiminin ise yüzde 7 ücret artışı teklif ettiğini söyledi.

İngiltere’de son haftalarda farklı iş kollarında, artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin eridiğini savunan işçi sendikaları toplu grev kararları alıyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitmiş, şehirde toplu ulaşım neredeyse tamamen durmuştu.

İngiltere’de enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayı itibarıyla yüzde 13 seviyesini aşarak zirve seviyesini görmesini öngörüyor.

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