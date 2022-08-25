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İngiltere’nin eski Myanmar Büyükelçisi gözaltına alındı

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İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ve eski siyasi bir mahkum olan kocası Htein Lin gözaltına alındı.
İngiltere’nin eski Myanmar Büyükelçisi gözaltına alındı

İngiltere’nin eski Myanmar Büyükelçisi ve Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) kuruluşunu yöneten Vicky Bowman ve eski siyasi bir mahkum olan kocası Htein Lin gözaltına alındı. Myanmar’da 2002-2006 yılları arasında büyükelçi olarak görev yapan Bowman, vize kurallarını çiğneyerek, kocasının Myanmar’da kalmasına yardım etmekle suçlanıyor.

İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü İngiliz hükümetinin Myanmar’da bir İngiliz kadının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyleyerek, “Yerel yetkililerle temas halindeyiz ve konsolosluk yardımı sağlıyoruz” dedi.

Myanmar’da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı. Myanmar askeri yönetimi, ülkedeki olağanüstü halin 1 Şubat 2023’e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

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