“İngiltere’nin göçmenleri Ruanda’ya göndermesi, uluslararası hukuka aykırı olabilir”

İngiltere'de büyük tartışma yaratan “kaçak göçmenleri Ruanda’ya gönderme” planına karşı ilk hukuki girişim geldi.

Freedom from Torture (İşkenceden Kurtuluş) derneği, planın uluslararası yasalara aykırı olabileceğini belirterek avukatlar aracılığıyla ayrıntılı belgelerin açıklanmasını talep etti. Derneğin avukatları, İçişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının hukuki boyutu konusunda ciddi endişeler olduğunu bildirdi.

Dernek, planın risk değerlendirmesi raporunu ve İngiltere ile Ruanda hükümetler arasında imzalanan anlaşmanın detaylarının açıklanmasını istedi.

İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası, dün planın son halini kabul etmişti.

İngiltere hükümetinin ülkeye giriş yapan kaçak göçmenleri sığınma başvuruları değerlendirilirken kilometrelerce uzaklıktaki Ruanda'ya gönderme kararı insan hakları örgütlerini ayağa kaldırmış ve hükümet içinde de tartışma yaratmıştı. İngiltere'nin plan kapsamında Ruanda'ya ilk aşamada 120 milyon sterlin ve operasyonel giderleri ödemesi bekleniyor.

Birçok kesim, bu planın uluslararası mülteci yasalarına aykırı olduğunu savunuyor.