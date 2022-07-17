İngiltere’nin göçmenleri Türkiye’ye gönderme planı hükümeti ikiye böldü

İngiltere’de başbakanlık yarışında da adı öne çıkan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasadışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı yaptığı iddia edilmiş, iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başbakan Boris Johnson’un görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından yerine gelecek kişi tartışılırken, başbakan adaylarının Ruanda ve Türkiye planlarıyla ilgili görüşleri de merak konusu oldu.

İngiliz basını, İngiltere hükümetinin göçmenler konusunda ikiye bölündüğünü yazdı.

Eski Maliye Bakanı ve bugün İngiltere’nin Başbakanlık yarışında önde gelen isimlerden olan Rishi Sunak’ın Johnson’un başlattığı ve Truss’ın devam ettirme sözü verdiği göçmenlerin farklı ülkelere gönderilmesiyle ilgili plana karşı çıktığı belirtildi.

‘PLANI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI’

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan İngiltere hükümetine yakın üst düzey kaynaklar, Rishi Sunak’ın Şansölye iken Boris Johnson’ın Ruanda politikasını engellemeye çalıştığını söyledi. Sunak’ın şu anda Liz Truss’ın yürüttüğü plana karşı olduğu belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklar, Sunak’ın ‘çok pahalı’ bulduğu için bu projeye sıcak bakmadığını öne sürdü. Ancak Sunak’ın yine de göçmenlerle ilgili Muhafazakar Parti’nin benimsediği politikayı sürdürmeye çalışacağı vurgulandı.

Sunak konuyla ilgili, BBC radyoya yaptığı açıklamada, “Bir göçmen çocuğu ve torunu olarak sınırlarımızı kontrol etmemizin kritik olduğunu düşünüyorum.” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN YANI SIRA BM DE TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere’de başbakanlık yarışında da adı öne çıkan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın başbakan olması halinde yasadışı göçmenleri Ruanda’nın yanı sıra Türkiye’ye de gönderme planı gündemdeki yerini korumaya da devam ediyor. Muhafazakar Parti’den bazı isimler plana destek verirken, hükümet ve muhalefetten birçok ismin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkilileri de bu adımın uluslararası Mülteci Sözleşmesi’nin ihlali olacağı uyarısında bulunmuştu.

İngiltere’nin göçmenleri sınır dışı etme planı henüz uygulamaya geçmedi. Birçok kişi planın iptali için İngiliz mahkemelerinde dava açarken uygulamanın yeni başbakanın seçileceği eylül ayından önce hayata geçmesi beklenmiyor.

BORIS JOHNSON, TRUSS'I DESTEKLİYOR

Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde önceki gün düzenlenen ikinci tur oylamada Dışişleri Bakanı Liz Truss 64 oyla üçüncü sırada yer almıştı. Truss, istifa kararı alan Boris Johnson’ın da başbakanlık için desteklediği isimler arasında bulunuyor.

Resmi kayıtlara göre geçen yıl 28 binden fazla göçmen küçük teknelerle Avrupa’dan İngiltere’ye geçiş yaptı.