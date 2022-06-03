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İngiltere’nin Ruanda’ya göndereceği sığınmacılar açlık grevine başladı

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Ruanda'ya gönderileceklerine ilişkin resmi bildirim alan sığınmacılar, açlık grevine başladıklarını duyurdu.
İngiltere’nin Ruanda’ya göndereceği sığınmacılar açlık grevine başladı

İngiltere’de, Manş Denizi’ni geçerek ülkeye gelen sığınmacılardan bazılarının Afrika ülkesi Ruanda’ya gönderilme planına tepkiler sürüyor. BBC, İngiltere’den gönderilmesi planlanan ve gözaltı merkezlerinde tutulan sığınmacılarla görüştü.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Ruanda’ya gönderileceklerine ilişkin resmi bildirim alan sığınmacılar, açlık grevine başladıklarını duyurdu. Gatwick Havalimanı yakınındaki Brook House gözaltı merkezindeki 17 sığınmacı, yaşadıkları çaresizliği ve sıkıntıları BBC’ye anlattı.

Sığınmacılardan birisi, beş günlük açlık grevi yapan 17 kişi arasında olduğunu aktardı. Sığınmacı, yemek yemediklerini, açlık grevini şekerli su ile sürdürdüklerini, gardiyanların ise kendilerine şeker vermeyi kestiğini anlattı. İngiltere’de ailesi bulunan ve Ruanda’ya gönderilmesi planlanan Ali, göç merkezindeki yetkililerin kendisini “yemek yemeye ve Ruanda uçağına sağlıklı binmeye” telkin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gözaltı merkezindeki sığınmacılar, merkezde kameralı cep telefonlarının yasak olduğunu, yalnızca internetsiz telefonların kendilerine verildiğini belirtti.

İTİRAZ HAKLARI YOK

Sığınmacılar, kendilerine verilen gönderilme kararının detaylarını da paylaştı. 1 Haziran tarihli bir belgede, sığınma başvurusu yapan kişinin bilgileri ve yakın zamanda Ruanda’nın başkenti Kigali’ye sevk edileceği bilgisi yer alıyor. Belgede, sığınmacının bu karara itiraz hakkının bulunmadığı da bildiriliyor.

İngiltere’de hükümet, yasa dışı yollarla ülkeye giren sığınmacılardan bazılarını Ruanda’ya gönderme doğrultusundaki kararını nisan ayında açıklamıştı. O zamandan beri karara hem muhalefetten hem de iktidar partisinin bazı öne çıkan isimlerinden çok sayıda eleştiri geldi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere’den Ruanda’ya gönderilecek ilk grubun 14 Haziran’da hareket edeceğini belirtmişti. Sığınmacıların gönderilmesine ilişkin Ruanda’yla yaklaşık 120 milyon Sterlin değerinde anlaşma yapıldığı da açıklanmıştı.

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