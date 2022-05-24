İngiltere’nin Rusya planı ortaya çıktı: Dikkat çeken Türkiye detayı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıkarken, ABD'nin ardından İngiltere de tahıl ihracatını yeniden başlatmak için harekete geçti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıkarken, İngiltere Ukrayna bandrollü tahıl taşıyan yük gemilerini korumak için harekete geçti.

İngiltere’nin Ukraynalı tahıl taşıyan yük gemilerini korumak için Karadeniz’e savaş gemileri gönderme konusunda müttefikleriyle görüştüğü aktarıldı. İngiliz The Times gazetesi, İngiltere’nin bu hamleyle, Odesa’dan İstanbul Boğazı’nda “koruyucu koridor” oluşturarak Rusya’nın ablukasını haftalar içinde kırmayı hedeflediği yazdı.

Geçtiğimiz günlerde ABD, Rusya’nın limanlar üzerindeki ablukasını kırmak ve yaklaşmakta olan bir gıda krizini engellemek için Ukrayna'ya uzun menzilli gemi savar füzeler gönderme planı üzerinde çalıştığını da açıklamıştı.

BAZI NATO ÜLKELERİ İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

İngiltere’nin gündeme getirdiği Boğaz’dan Odesa’ya koridor projesi ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un bazı NATO ülkelerinin kapısını çaldığı da aktarıldı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis da tahıl ihracatına bağımlı ülkelerin de planda yer almasını beklediklerini açıkladı.

Liz Truss

Koalisyonda buğday kıtlığından en çok etkilenen ülke olan Mısır’ın da yer alması bekleniyor.

İngiltere, operasyon kapsamında, limandaki ve bölgedeki mayınların temizlenmesini Ukrayna’yı Rus saldırısından korumak için daha uzun menzilli silahlar sağlamayı hedefliyor.

Dün ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Danimarka’nın 20 ülke tarafından kabul edilen bir güvenlik paketinin parçası olarak kıyılarını savunması için Ukrayna’ya bir zıpkın fırlatıcı füzeler göndereceğini açıkladı.

RUSYA’NIN KARADENİZ’DEKİ HAKİMİYETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Yaklaşık 200 mil menzile sahip gemi savar füzeler, Ukrayna’nın limanlarını ve Karadeniz’in kuzeybatı kesimini ablukaya alan Rus gemilerinin hedef alınmasına olanak sağlayacak. Ukraynalı yetkililere göre, şu anda hali hazırda, Rusya’nın Karadeniz’de altı gemisi ve iki denizaltısı bulunuyor.

Biden yönetimi Zıpkınları Ukrayna’ya göndermek için harekete geçti

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Rusların Ukrayna’nın tahıl ihracatına sekte vurmasından dolayı karayolu veya demiryolu gibi alternatiflerin konuşulduğunu ancak bunların yeterli olmayacağını açıkladı. Bu yüzden ülkeler, en iyi yolun, Karadeniz’den geçtiğine inanıyor.

İngiltere’nin planı ile Karadeniz’e konuşlandırılan gemi ve uçaklar sayesinde, Ukraynalı hububat gemileri Odesa limanından çıkıp İstanbul Boğazı’na ulaşabilecek.

‘GÜVENLİ BİR KORİDOR ÜZERİNDE ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR’

Truss, “Yapmamız gereken, bu küresel gıda güvenliği sorunuyla mücadele etmek. İngiltere, tahılı Ukrayna’dan çıkarmak için acil bir çözüm üzerinde çalışıyor” dedi.

Diplomatik bir kaynak, Odesa’dan hububat taşıyan gemilere eşlik etmek için savaş gemileri gönderilmesinin uluslararası kamuoyunda desteklediğini söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, “ABD, AB ve İngiltere dahil olmak üzere müttefiklerle görüşme halinde olduklarını söyledi. “Güvenli bir koridor üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Baltıklarla limanlarını kullanma konusunda konuşuyoruz” dedi.

‘RUSYA’NIN İZNİ OLMAZSA…’

Ancak ismi açıklanmayan ve The Times’a konuşan üst düzey bir yetkili, ilk önce Rusya’nın böyle bir operasyonu kabul etmesi gerektiğini söyledi. Yetkili, “Bunu Rusya’nın izni olmadan denemek ve yapmak, yeni bir olay çıkması riskini artıracaktır” dedi.

Moskova yönetimi, şimdiye kadar gemilerin Odesa’dan ayrılmasına izin verilmesi talebini reddetti. Yetkili, Rusların gemilerin ayrılmasına izin verecek bir operasyonu kabul etmesi halinde, yaptırımların yeniden müzakere edilmesi gibi “bir tür geri dönüşün bekleneceğini” söyledi.

Yetkili, operasyonun mayınlar ve abluka nedeniyle riskli olacağını da sözlerine ekledi. Rus deniz kuvvetlerinin kıyıdan uzak olmasına rağmen bölgeyi hassas füzelerle kontrol ettiği vurgulandı.

“TÜRKİYE GARANTİ VERMEK ZORUNDA”

Ayrıca, Türkiye’nin gemilerin güvenli bir şekilde geçebileceğine dair bir garanti vermek zorunda kalacağı vurgulandı. Ukrayna’nın işgalinden sonra Ankara yönetimi, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nı tüm savaş gemilerine kapatmıştı.

Ukrayna Başbakan yardımcılarından Yulia Svyrydenko, İngiltere merkezli BBC’ye yaptığı açıklamada, dünyanın deniz limanlarının ablukasının kaldırılmasına yardım etmesi gerektiğini ve askeri araçların bu noktada gerekli olabileceğini ima etti. Svyrydenko, “Bu gemileri ihraç edebilmek için ortaklarımızdan garantiye ihtiyacımız var. Savunma ve güvenlik için. Gemileri ülkeden çıkarabilmek için. Elbette bir kez değil, sürekli olarak.” dedi.

Avrupa'nın ekmek sepeti' olarak adlandırılan Ukrayna, her yıl büyük miktarlarda gıda üretiyor Dünyanın arpa ve kolza tohumunun beşte biri, küresel buğday arzının onda biri ve dünyanın ayçiçeği tohumunun yarısı Ukrayna'dan karşılanıyor.

MİLYONLARCA TON TAHIL BEKLİYOR…

Milyonlarca ton tahıl şu anda ülke limanlarında ihracat için beklerken, sezon hasadıyla birlikte bu tahıllara milyonlarca ton yenisi eklenecek…

Stokların bir türlü ihraç edilmemesi dünya gıda fiyatlarında ciddi bir artışa neden olurken, kıtlık uyarılarına da yol açmıştı.

Ukrayna, geçtiğimiz haftalarda limanların Rusya işgali altında olması sebebiyle ihraç edilemeyen 20 milyon ton buğday bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği Komisyonu da bunun üzerine Ukrayna’ya destek vereceklerini duyurarak bir dizi eylem planı açıklamıştı.