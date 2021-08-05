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İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları: Türkiye yine kırmızı listede kaldı

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Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında listenin rutin güncellemesini yapan İngiltere Türkiye'yi yine kırmızı listeden çıkarmadı.
İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları: Türkiye yine kırmızı listede kaldı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Son güncelleme kapsamında Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç, "yeşil listeye" alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere ise otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı listeye" alındı.

Öte yandan, Fransa'dan İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar ve 18 yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.

Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam etti.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında listenin rutin güncellemesini yapan İngiltere Türkiye'yi yine kırmızı listeden çıkarmadıUK Department of Transport

Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

 

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarıldı.

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