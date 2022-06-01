İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı: İlk uçak 14 Haziran'da kalkıyor

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Afrika ülkesine gönderilecek ilk uçak 14 Haziran'da havalanacak.
Ruanda'ya gönderilecek ilk sığınmacı grubu için resmi belgelerin hazırlandığı duyuruldu.
Ancak ülkede ve dünyada çok tartışılan bu karar aleyhine dava açılması bekleniyor.
Hükümetin planı, siyasetçilerden, yardım kuruluşlarından ve Anglikan kilisesinin en kıdemli dini figürü Canterbury başpiskoposundan sert eleştiriler aldı.
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