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İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi veda etti

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarıyla vedalaştı. Chilcott, "Türkiye'deki her anımdan zevk aldım" dedi.
İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi veda etti

İngiltere Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Dominick Chilcott, Ankara’da görev yapan basın mensupları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Chilcott, yaptığı konuşmada basın mensupları ile büyükelçiliğin basın ekibi arasında karşılıklı güven oluşmasının önemine vurgu yaparak, “Genç bir diplomat olarak 12 Eylül 1984’te ilk kez Türkiye’ye gelmiştim. Dışişleri Bakanlığındaki görevimi başladığım yerde bitirmek benim için ayrı bir anlam ifade ediyor” dedi.

Chilcott, kızının da Türkiye’deki ilk görevi sırasında doğduğunun altını çizerek, “Oğlumun Türkiye’de bir kızı doğdu ve Türkiye’de yaşamaya devam edecek. DNA’mı burada bırakıyorum. Burada yaşamaya devam edenleri ziyaret etmek için gelecekte de Türkiye’ye geleceğim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki her anımdan zevk aldım” diyen Chilcott, “Covid-19 salgını öncesi 2,5 milyon İngiliz turist Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu sabah Kültür ve Turizm Bakanıyla görüştüm. İngiliz turist sayısı şu ana kadar 3,5 milyona ulaştı” diye konuştu.

Chilcott, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu güven mektubuyla Türkiye’deki görevine 16 Ocak 2018’de başlamıştı.

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