  • BIST 120.151
  • Altın 308,349
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

İngiltere'nin tutumunda 'değişiklik yok'

» »
İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiserliği ‘Brexit sonrası’ Kuzey Kıbrıs’la ticaret ve uçuşlar konusunda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.
İngiltere'nin tutumunda 'değişiklik yok'

İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiserliği ‘Brexit sonrası’ Kuzey Kıbrıs’la ticaret ve uçuşlar konusunda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.

Kanal SİM, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın  ‘Brexit sonrası İngiltere ziyaretleri sonrasında yaptıkları açıklamalarda yer alan ‘ticaret’  ve ‘doğrudan uçuş’ konularını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne sordu.

İngiltere’nin Kıbrıs’taki temsilciliğinden Kanal SİM’e yazılı olarak iletilen cevaplarda, ‘İngiltere olarak Kıbrıs’ın Kuzeyi ile ticaret politikamızda bir değişiklik yoktur’ denildi. 

Açıklamada ‘İngiltere, Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki ekonomiyi nasıl destekleyebilecekleri konusuna Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi kararları çerçevesinde bakmaya devam edecektir’ denildi.

İngiltere ile Ercan arasındaki direkt uçuşlar konusunda da herhangi bir tutum değişikliği olmadığına vurgu yapılan açıklamada ‘İngiltere’nin uluslar arası yükümlülükleri çerçevesinde İngiltere ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında direkt uçuşlar söz konusu değildir’ ifadesi kullanıldı.  

‘Brexit sonrası’nda İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında yeni bir döneme girilip girilmeyeceği yönündeki soruya karşılık da İngiliz Yüksek Komiserliği ‘İngiltere’nin şu anki öncelikleri, başta Avrupa Birliği üyeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ekonomik işbirliği yapılan ülkelerle serbest ticaret antlaşmaları imzalamak olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar/TL 6,06'yı aştı, son 10 ayın zirvesine çıktı14 Şubat 2020 Cuma 19:54
  • Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem!14 Şubat 2020 Cuma 19:25
  • Tüketiciler Derneği Tatar Çiftini “Yılın Sevgili Çifti” Seçti14 Şubat 2020 Cuma 19:02
  • Ekonomik alanda da hedefimiz KKTC’nin bir Singapur olmasıdır14 Şubat 2020 Cuma 18:52
  • Yeni Av Yasası Yürürlükte14 Şubat 2020 Cuma 18:50
  • Unıte Cyprus Now’dan Akıncı’ya Destek…14 Şubat 2020 Cuma 18:47
  • “Woyzeck” Oyunu Oyunculardan Birinin Rahatsızlığı Nedeniyle İptal Edildi14 Şubat 2020 Cuma 18:47
  • KKTC’de Evlilik dışı çocukların durumu hakkındaki Yasa Önerisi Halkın Bilgisine Sunuldu14 Şubat 2020 Cuma 18:41
  • Gazimağusa'da bir kayıp kalıntısına ulaşıldı14 Şubat 2020 Cuma 18:35
  • “Maraş’ta Provokasyona Hayır’’ eylemi yapılacak14 Şubat 2020 Cuma 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti