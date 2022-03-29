İngiltere’nin Yayımladığı “Kıbrıs” Haritası Tepkiye Neden Oldu

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan videoda, Kıbrıs’ın sadece Rum yönetimi altındaki kısmının gösterilmesi tepkiye neden oldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan videoda, Kıbrıs’ın sadece Rum yönetimi altındaki kısmının gösterilmesi tepkiye neden oldu.

Fileleftheros gazetesi “Harita Tahriği... Made in UK” başlıklı haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan ülkelerin yayımladığı videoda Kıbrıs’ı, sadece Rum Yönetimi kontrolü altındaki bölgeler şeklinde gösterdiğini, Kıbrıs’ın kuzey kısmı ve İngiliz Üsleri bölgeleri Ağrotur ile Dikelya’nın çıkarıldığını yazdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, işgali kınayan ülkelerin bayraklarının yanıp söndüğünü yazan gazete videonun, ülkelerin hızlı bir şekilde geçmesiyle 30 saniye sürdüğünü, Kıbrıs haritasını çok iyi bilen bir kimsenin İngiliz “oyununu” anlayabileceğini de belirtti.

Gazete Kıbrıs’ı çok iyi bilen kişilerin durumu anlayarak tepki gösterdiğini, KKTC’de bunu ilk fark edenlerin, “Birleşik Krallık’ın resmi bir kurumunun ilk kez Kıbrıs’ı bölünmüş olarak tasvir ettiği” konusundaki memnuniyetlerini dile getirdiklerini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki medyanın da bu durumu anlamasının ardından eleştirel yorumlarda bulunduğunu yazan gazete, tepkilerin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’nın tartışma konusu olan videoyu sosyal medya hesabından kaldırdığını belirtti.

Birleşik Krallık’a ait bir resmi kurum ve özellikle Kıbrıs hükümranlığını çok iyi bilen bir kurum tarafından bu haritanın yayımlanmasını göz önünde bulundurulduğu zaman bu konudaki soru işaretlerinin hâlâ var olmaya devam ettiğini belirten gazete, birçok çevrelerin bu durumu tesadüf olarak addetmediğini yazdı.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayrağıyla kaplı olan haritanın, Rum makamları tarafından kontrol edilen bölgeyi gösterdiğini belirtti.

PARTİLER

Habere göre DİSİ konu hakkında yaptığı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan ülkelerle ilgili yayımladığı videoda, “Kıbrıs’ı, işgal altındaki bölgeler ve İngiliz üsleri olmaksızın” tasvir ettiğini dile getirdi.

DİSİ, videonun kaldırılmasına karşın hükümetin bu konuda gerekli adımları atacağına ve itirazlarını yapacağına inandıklarını da belirtti.

EDEK de açıklamasında videoyu kınayarak, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu hareketinin İngiltere’nin Kıbrıs’a karşı şüpheli ve yıkıcı tavrını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

ELAM ise açıklamasında İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu hareketini kınayarak Rum Yönetimi’nin gerekli adımları atmasını talep etti.