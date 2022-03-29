  • BIST 2.186,80
  • Altın 914.489
  • Dolar 14.8268
  • Euro 16.3129
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

İngiltere’nin Yayımladığı “Kıbrıs” Haritası Tepkiye Neden Oldu

» »
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan videoda, Kıbrıs’ın sadece Rum yönetimi altındaki kısmının gösterilmesi tepkiye neden oldu.
İngiltere’nin Yayımladığı “Kıbrıs” Haritası Tepkiye Neden Oldu

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan videoda, Kıbrıs’ın sadece Rum yönetimi altındaki kısmının gösterilmesi tepkiye neden oldu.

Fileleftheros gazetesi “Harita Tahriği... Made in UK” başlıklı haberinde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan ülkelerin yayımladığı videoda Kıbrıs’ı, sadece Rum Yönetimi kontrolü altındaki bölgeler şeklinde gösterdiğini, Kıbrıs’ın kuzey kısmı ve İngiliz Üsleri bölgeleri Ağrotur ile Dikelya’nın çıkarıldığını yazdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, işgali kınayan ülkelerin bayraklarının yanıp söndüğünü yazan gazete videonun, ülkelerin hızlı bir şekilde geçmesiyle 30 saniye sürdüğünü, Kıbrıs haritasını çok iyi bilen bir kimsenin İngiliz “oyununu” anlayabileceğini de belirtti.

Gazete Kıbrıs’ı çok iyi bilen kişilerin durumu anlayarak tepki gösterdiğini, KKTC’de bunu ilk fark edenlerin, “Birleşik Krallık’ın resmi bir kurumunun ilk kez Kıbrıs’ı bölünmüş olarak tasvir ettiği” konusundaki memnuniyetlerini dile getirdiklerini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki medyanın da bu durumu anlamasının ardından eleştirel yorumlarda bulunduğunu yazan gazete, tepkilerin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’nın tartışma konusu olan videoyu sosyal medya hesabından kaldırdığını belirtti.

Birleşik Krallık’a ait bir resmi kurum ve özellikle Kıbrıs hükümranlığını çok iyi bilen bir kurum tarafından bu haritanın yayımlanmasını göz önünde bulundurulduğu zaman bu konudaki soru işaretlerinin hâlâ var olmaya devam ettiğini belirten gazete, birçok çevrelerin bu durumu tesadüf olarak addetmediğini yazdı.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayrağıyla kaplı olan haritanın, Rum makamları tarafından kontrol edilen bölgeyi gösterdiğini belirtti.

PARTİLER

Habere göre DİSİ konu hakkında yaptığı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan ülkelerle ilgili yayımladığı videoda, “Kıbrıs’ı, işgal altındaki bölgeler ve İngiliz üsleri olmaksızın” tasvir ettiğini dile getirdi.

DİSİ, videonun kaldırılmasına karşın hükümetin bu konuda gerekli adımları atacağına ve itirazlarını yapacağına inandıklarını da belirtti.

EDEK de açıklamasında videoyu kınayarak, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu hareketinin İngiltere’nin Kıbrıs’a karşı şüpheli ve yıkıcı tavrını bir kez daha teyit ettiğini belirtti. 

ELAM ise açıklamasında İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bu hareketini kınayarak Rum Yönetimi’nin gerekli adımları atmasını talep etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil Hat’tın Denetlenmesi İçin Özel Birim Kurulması Planlanıyor28 Mart 2022 Pazartesi 20:25
  • Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisinin Demeci28 Mart 2022 Pazartesi 20:04
  • Mavroyannis ve Ellinas’tan değerlendirmeler…27 Mart 2022 Pazar 17:02
  • Altın pasaportlar ve paravan şirketler Güney Kıbrıs’ı rahatsız ediyor27 Mart 2022 Pazar 16:58
  • Christine Lagarde ve Osama Askar Güney Kıbrıs’a gidiyor27 Mart 2022 Pazar 16:26
  • Glafkos Beklentileri Canlı Tutuyor27 Mart 2022 Pazar 14:05
  • Yeşil Hat Tüzüğü'nden ve ''Kaçakçılıktan'' Şikayetçi Şirketler Güney'i Terk Etmeyi Düşünüyor27 Mart 2022 Pazar 13:39
  • Altın Pasaportlar ve Paravan Şirketler Güney Kıbrıs'ı Rahatsız Ediyor27 Mart 2022 Pazar 13:27
  • AB Savunmasının NATO'nun Elinde Olmasının Güney'e Etkileri27 Mart 2022 Pazar 12:27
  • Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında İş Birliği26 Mart 2022 Cumartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti