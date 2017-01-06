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İngiltere’nin yeni Avrupa Birliği büyükelçisi belli oldu

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İngiltere’nin yeni Avrupa Birliği büyükelçisi belli oldu
İngiltere'nin yeni Avrupa Birliği (AB) büyükelçisi Tim Barrow oldu.

Tecrübeli diplomat, önceki gün istifa eden büyükelçi Ivan Rogers'ın yerine atandı.

Bugün gerçekleşen atamadan sonra Başbakanlık, eski Moskova Büyükelçisi olan Barrow'u "tecrübeli ve sıkı pazarlık yapan" bir isim olarak tanımladı.

Barrow, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin (Brexit) pazarlıklarını yürütecek.

İstifa eden Ivan Rogers, bazı milletvekilleri tarafından Brexit konusunda isteksiz olarak tanımlanıyordu.

Rogers, istifa ederken diğer İngiliz diplomatlara yazdığı notta "Temelsiz argümanlara karşı çıkacağınızı ve iktidardakilere doğruları söylemekten çekinmeyeceğinizi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Barrow, İngiliz hükümetinin AB ile ayrılık müzakeresi yürütebilecek bir tecrübeden yoksun olduğuna fakat AB'de bu tecrübenin bulunduğuna dikkat çekmişti.

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Yeni göreve atanmasının ardından bir açıklama yapan Barrow, bu görevin kendisi için bir onur olduğunu söyledi ve Brexit'in İngiltere için doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını vurguladı.

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