İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile girdiği seçim sonrasında oyların yüzde 57,4 ünü alan Truss, İngiltere’nin 3’üncü kadın başbakanı oldu. Truss seçildikten sonra ilk açıklamasında, ekonomi ve enerji alanına öne

İngiltere’de 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim belli oldu.

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sonucunda Liz Truss’ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.

Sonucun açıklanmasının ardından konuşan Truss, "Önümüzdeki iki yılda vergileri düşürmek ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan yapacağım" diye konuştu.

Yeni başbakan, "Enerji krizini halledeceğim, insanların enerji faturalarıyla ilgileneceğim, aynı zamanda enerji arzıyla ilgili uzun vadeli sorunlarımızla da ilgileneceğim" ifadelerini kullandı.

Açıklanan oylama sonrasında 6 Eylül Salı günü Kraliçe 2. Elizabeth'den hükümet kurma görevi alıp göreve başlayacak olan Liz Truss, Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da mesaiye başlayacak

OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALDI



47 yaşındaki Liz Truss, İngiltere tarihinin 3'üncü kadın başbakanı olurken, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakar Parti'den seçilen dördüncü başbakan oldu.



Seçim yarışında kullanılan yaklaşık 142 bin oydan, 81 bin 326’sını alarak Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Truss, oyların yüzde 57,4’ünü almış oldu.

Yeni başbakanın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise 60 bin 399 oyla, yüzde 42,6 destek gördü.



İngiltere’de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası’nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.



Boris Johnson’ın 7 Temmuz’daki istifasının ardından Muhafazakar Parti üyeleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

5 Temmuz günü İngiltere’de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson’ın istifası ile sona erdi.



Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.