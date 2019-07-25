  • BIST 103.395
  • Altın 262,534
  • Dolar 5,7264
  • Euro 6,3783
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kardeşini devlet bakanı yaptı

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’a devlet bakanlığı görevi verdi.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kardeşini devlet bakanı yaptı

Görevi dün Theresa May’den devralan Başbakan Johnson’ın yeni kabinesinde kardeşi Jo Johnson da yer aldı. 

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki rol verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanındı.

Kardeş Johnson, May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığında Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. 

Kardeş Johnson May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Jo Johnson ile Boris Johnson arasında Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. 

Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, “Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı. 

Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçti23 Temmuz 2019 Salı 14:11
  • Britanya'da bir istifa daha22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
  • Boris Johnson: Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının yüzyıllarca gerisinde kaldı16 Temmuz 2019 Salı 10:04
  • Formula 1 Ferrari aracından 2 kaçak göçmen çıktı12 Temmuz 2019 Cuma 12:43
  • İngilizler anlaşmasız Brexit'e karşı yiyecek ve ilaç depoluyor11 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
  • British Airways'e kişisel bilgilerin ihlali nedeniyle 230 milyon dolar rekor ceza verildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
  • Brexit: İşçi Partisi lideri Corbyn yeni referandum istedi, anlaşmasız ayrılığa karşı AB'de kalmayı savunacağını açıkladı09 Temmuz 2019 Salı 17:00
  • İngiltere'de fark edilip hastaneye götürülen turuncu kuşun kimliği ortaya çıktı: Köri sosuna bulanmış bir martı08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:04
  • Theresa Vılıers’den İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na kayıplar ve Güzelyurt ile ilgili sorular04 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
  • Londra’da bomba alarmı: İstasyon tahliye ediliyor03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti