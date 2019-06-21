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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ya da Jeremy Hunt olacak

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında aday sayısı ikiye indi.
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ya da Jeremy Hunt olacak

Partinin meclis grubunda yapılan son oylamada Çevre Bakanı Michael Gove elendi.

Başbakanlık yarışı, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında geçecek.

Muhafazakar Parti'nin liderini ve İngiltere'nin yeni başbakanını partinin yaklaşık 160 bin üyesi seçecek. Üyeler Cumartesi günü postayla oylarını kullanmaya başlayacak.

Partinin meclis grubunda Perşembe günü yapılan oylamada adayların aldıkları oylar şöyleydi:

Muhafazakar Parti'nin liderinin ve İngiltere'nin yeni başbakanı en erken 22 Temmuz'da açıklanacak.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg liderlik yarışında Johnson ile ya da ona karşı pek çok potansiyel ittifakın mümkün olabileceğini söylüyor.

Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının ana gündem maddesi ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit).

Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılması gerektiğini vurguluyor.

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