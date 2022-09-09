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İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası ilk açıklama

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İngiltere'nin yeni kralı Charles, Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası yaptığı açıklamada, “Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır” dedi.
İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayı’nın kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı. 

 

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