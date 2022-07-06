İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahavi oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifasının ardından Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi'yi yeni Maliye Bakanı olarak atadı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, istifa eden Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yerine Steve Barclay'in, Maliye Bakanı Sunak'ın yerine ise Zahavi'nin getirildiği bildirdi.

Açıklamada, Johnson'ın, Nadhim Zahavi'nin Eğitim Bakanlığı görevine ise Michelle Donelan'ı atadığı kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI İLE MALİYE BAKANI ART ARDA İSTİFA ETTİ

İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak dün art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

JOHNSON İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti 6 Haziran'da güven oylamasını gitmiş, ancak Johnson, 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.