Soğuk havadan sıkılınca dünyanın sıcaktan bunalan bir köşesine gidip lüks havuzlarda yüzüyorlar. Hem de babalarına ait özel jetlerle. Canları isterse evlerinin içindeki kapalı havuzlarda yüzüp, parti düzenliyorlar. Haftanın her günü malikanelerinin garajındaki bir başka lüks arabayla sokağa çıkıyorlar. Kim mi bunlar? Son dönemde Instagram'da paylaşımlarıyla giderek daha fazla konuşulan bir grup genç, yani Britanya'nın zengin çocukları...