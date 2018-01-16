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İngiltere'ye "AB'de kal" teklifi

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İngiltere'ye "AB'de kal" teklifi
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'ye AB'de kalmaları teklifinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'ye AB'de kalmasını teklif etti. Tusk, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada "Fikir değiştirmezse Birleşik Krallık 2019 yılının Mart ayında Birlik'ten ayrılacak” dedi.

Tusk fikir değiştirdikleri takdirde ise "kalplerinin onlara açık olacağını" söyledi.

Konsey Başkanı Tusk'un sözlerine katıldığını söyleyen Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker de "Kapımızın onlara sonuna kadar açık olduğunu duymamalarını istemem” dedi.

Haziran 2016'da İngiltere'de yapılan halk oylamasında seçmenin yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Aradan geçen süre zarfında ise alınan karardan duyulan şüpheler arttı.

Liberal Parti ve Avrupa yanlısı muhalefet temsilcileri referandumun tekrarlanmasını talep ediyor. Bu gruplar taleplerine, İngilizlerin "2016 yılında verdikleri kararın yol açacağı sonuçların bilincinde olmamalarını" gerekçe gösteriyor.

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