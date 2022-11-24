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İngiltere’ye göç edenlerin sayısında rekor

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İngiltere'de Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde ülkeden ayrılanlardan 504 bin daha fazla kişinin ülkeye gelmesiyle bugüne kadarki en yüksek net göç rakamı kaydedildi.
İngiltere’ye göç edenlerin sayısında rekor

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, geçen yıl İngiltere’ye, ülkeden ayrılanlardan 504 bin daha fazla kişi geldi ve 2015’te kaydedilen 390 bin rekoru kırıldı.

Ülkeye göç edenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde İngiltere’ye gelen toplam kişi sayısının 1,1 milyon olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, aynı dönemde, 45 bin İngiliz vatandaşı İngiltere’den ayrıldı.

“AFGANİSTAN, HONG KONG VE UKRAYNA’DAN GELENLER ARTIŞTA ETKİLİ OLDU”

ONS Uluslararası Göç Merkezi Direktörü Jay Lindop, söz konusu artışın, Afganistan, Hong Kong ve Ukrayna’dan gelen ve ülkede yaşama hakkı verilen çok sayıda mülteciden kaynaklandığını söyledi.

Lindop, salgın sırasında uzaktan eğitim gören uluslararası öğrencilerin İngiltere’ye gelişlerindeki artış ve insanların ailevi nedenlerle göç etmesi gibi nedenlerin de artışa katkıda bulunduğunu bildirdi.

Jay Lindop, “Bir dizi küresel gelişme, Haziran 2022’ye kadar olan 12 aylık süre içinde uluslararası göç kalıplarını etkiledi. Bütün bunlar birlikte ele alındığında, benzeri görülmemiş olaylardı.” diye konuştu.

İngiliz hükümeti, ülkeye girenlerin ve ülkeden ayrılanların sayısı arasındaki farkı azaltma sözü verdi. 

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