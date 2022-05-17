‘Ingres’nın Kemanı’ en pahalı fotoğraf oldu

Man Ray’in ünlü Le Violon d’Ingres’ (Ingres’nın kemanı) fotoğrafı çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyata satılarak en pahalı fotoğraf oldu.

Fotoğraf: Christe’s

ABD’li sürrealist sanatçı Man Ray’in 1924 tarihli çıplak bir kadın bedenini kemana dönüştürdüğü siyah beyaz fotoğrafı 12,4 milyon dolara alıcı buldu.

Christie’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada Ray’in en ünlü işi olan fotoğrafın 5-7 milyon dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre Rosalind Gersten Jacobs ve Melvin Jacobs koleksiyonuna ait parça çift tarafından sanatçıdan 1962’de satın alınmış.

Bu satıştan önceki rekor yine aynı müzayede evindeki açık artırmada 4,3 milyon dolara alıcı bulan Andreas Gursky’nin ‘Rhein II’ isimli fotoğrafına aitti.