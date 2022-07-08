İnik: 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Mübarek Kurban Bayramıdır

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Mübarek Kurban Bayramıdır.



Rabbimizin rızasına yaklaşmamıza ve müminler ile kardeşlik bağlarımızın pekişmesine vesile olan Kurban Bayramının heyecan ve sevinci yüreklerimizi sardı. Milletçe idrak edeceğimiz bu mübarek günlere bizi eriştirdiği için yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rabbimizin dost edindiği İbrahim aleyhi selamın samimiyetini, Allah için kurban olmaya razı olan İsmail aleyhi selamın teslimiyetini, evrensel bir bayrama dönüştüren efendimiz (s.a.s)’a sonsuz salât ve selâm olsun. Kurban; belirli şartları taşıyan hayvanları, ibadet niyeti ile yine belirli günlerde kesmektir. Bu vesile ile vekalet verilerek kurban kesilebilir, fakat kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. Keseceğimiz kurbanların ehil kişiler tarafından İslami usullere uygun olarak kesilmesine özen göstermeliyiz. Unutmayalım ki bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinde asıl maksat Allaha yakınlaşma çabasıdır.



Yüce dinimiz temizlik dinidir her zaman ve her yerde temizlik kuralına riayet ettiğimiz gibi kurbanlarımızı da temiz ortamlarda keselim. Gerekli hijyen kurallarına uyup kurbanlarımızdan geriye kalan fazlalıkları çevreyi kirletmeden imha edip kesilen mekânı ilaçlayıp dezenfekte edelim.



Kurban Bayramı günlerinde özellikle piknik ve mesire alanlarını kullanacaksak son gönlerde hepimizi derinden yaralayan orman yangınını yeniden hatırlamalı, orman yangınına karşı her türlü önlemi almayı unutmayalım.



Kurban; maddi ve manevi anlamda yüce bir sorumluluktur. Eşimizle, komşumuzla, dostumuzla, akrabalarımızla aynı nimet etrafında buluşmaktır. Rabbimizin bize verdiği nimetleri paylaşma bilincini diri tutmaktır.



Bayramlar, ferdin değil, toplumun manevi sevinci, bu heyecanın paylaşılması, gönül iklimine girme, bütün Müslümanları gönülden kardeş hissedebilmedir. Yüce Rabbimiz kalplerimiz arasındaki rabıtayı daima güçlendirsin, bizleri birlikten ve beraberlikten hiçbir zaman ayırmasın.



Bayramlar sevinç ve neşe günleridir. Bu bayram hep birlikte sevincimizi darda kalmış, mazlum ve yardıma muhtaç olan insanlarımıza yardım elimizi uzatarak paylaşalım. Arefe günü sabah namazıyla başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar süren teşrik tekbirleri unutulmamalıdır.



Bu duygu ve düşünceler ile sağlık huzur ve afiyet içerisinde tüm halkımızın Kurban Bayramı`nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim.