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İnik'ten Beraat Kandili Mesajı

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Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik “Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, gönüllere bereket ve rahmeti getiren, on bir ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisi olan Berat Kandili’nin” bu gece idrak edileceğini belirtti.
İnik'ten Beraat Kandili Mesajı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik “Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, gönüllere bereket ve rahmeti getiren, on bir ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisi olan Berat Kandili’nin” bu gece idrak edileceğini belirtti.

İnik Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Berat Kandili af ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından bizler için büyük bir fırsattır. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda can taşıyan her varlığa merhametin, Allah’a inancımızın ve teslimiyetimizin de sembolüdür” dedi.

“Bu mübarek geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir” ifadelerini kullanan İnik şöyle devam etti:

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in; De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’ ayetinin ifade ettiği mağfirete mazhar olma fırsatıdır.

Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz.

Bu mübarek günlerde İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır, ülkemiz ve tüm dünya küresel salgın bir hastalıkla mücadele etmektedir. Ölümlü vakaların görüldüğü bu zor günlerde inancımız yanında çabalarımızın, tedbirimizin ve sabrımızın da çok önemli olduğunu unutmamalıyız

Bu mübarek geceyi fırsat bilerek Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Alınan tedbirlerden dolayı evlerinden dışarıya çıkamayan, çalışmayan ve bu vesile ile maddi zorluk içinde olan komşularımızı, insanlarımızı unutmayalım. 

  Bu gece vesilesiyle virüs salgınında canla başla çalışan tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza sabır ve metanet, hastalanmış vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Berat Gecemizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz eder, tüm halkımızın berat gecesini tebrik ederim.”

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