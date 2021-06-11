  • BIST 1.457
  • Altın 513,350
  • Dolar 8,3883
  • Euro 10,2267
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

»
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.
İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre açık öğretimdeki ders kitabına eklenen AKP bölümü iktisat ve işletme fakültelerinin sınavlarında soruldu.

2002’den başlayıp Aralık 2020’ye kadarki gelişmelerin eklendiği kitapta, AKP’nin kuruluşundan, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanması, Pastör Brunson krizi ve Erdoğan’ın dünya liderleriyle görüşmeler gibi çok sayıda olay fotoğraflarla anlatılmış. Afrin operasyonu, Ergenekon ve Balyoz davaları, cumhurbaşkanlığı seçimleri, siyasi partilerin aldığı oy oranları, Gezi Parkı eylemleri, çözüm süreci, MİT ‘kumpası’, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları gibi çok sayıda konu eklenmiş. Erdoğan’ın şiir nedeniyle cezaevine düştüğüne de vurgu yapılmış.

20210611_sozcu_akp_kitap-767x1024.jpg

İki fakültede bu bölümden öğrencilere yöneltilen örnek sorularsa şöyle:

20210611_sozcu_akp_kitap_soru-709x1024.jpg

Eğitim İş İstanbul 4 No’lu Şube Sekreteri, aynı zamanda üniversitenin öğrencisi olan Ali Narman sorularla ilgili şunları söyledi: “Belgeleri ve ispatları konusunda açıklık olmayan, çok yakın zamanda yaşananlar soruldu. Müfredata girebilmesi, belgelerin tarafsız araştırılabilmesi için en az 50 yıl geçmesi gerekir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP’ye kapatma davasının iddianamesinde partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi10 Haziran 2021 Perşembe 12:05
  • Area anket sonuçları: AKP'nin oy oranında düşüş gözlendi10 Haziran 2021 Perşembe 12:02
  • Peker’den yeni Veyis Ateş ve Süleyman Soylu paylaşımları10 Haziran 2021 Perşembe 11:42
  • Dünya Bankası, Türkiye'ye 400 milyon dolar kredi verilmesini onayladı10 Haziran 2021 Perşembe 10:42
  • Sabah yazarı Müderrisoğlu, Ankara'nın Erdoğan-Biden görüşmesine nasıl hazırlandığını yazdı: Belge ve görsellerle desteklenmiş hummalı bir çalışma yürütülüyor10 Haziran 2021 Perşembe 10:39
  • 'Boğaziçi'nde 8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu'yu kanıtlayan resmi belge bulunamadı10 Haziran 2021 Perşembe 10:32
  • İmamoğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır (video)10 Haziran 2021 Perşembe 09:54
  • AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti10 Haziran 2021 Perşembe 09:51
  • Çavuşoğlu:Güney Kıbrıslı ve Yunan siyasetçilerin üzerindeki kamuoyu baskısı Türk siyasetçiler üzerinde yok10 Haziran 2021 Perşembe 09:16
  • Altın fiyatları ne kadar?10 Haziran 2021 Perşembe 09:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti