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İnkılap Tarihi kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı bölümünde, operasyonun emrini veren Bülent Ecevit'ten söz edilmedi!

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Ecevit'in adı 2001 krizinden bahsedilirken geçti
İnkılap Tarihi kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı bölümünde, operasyonun emrini veren Bülent Ecevit'ten söz edilmedi!

Ortaöğretimin 12'nci sınıflarında okutulan ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı'nın anlatıldığı bölümde, 1974'te Kıbrıs adasına Türk askeri çıkartılması emrini veren Başbakan Bülent Ecevit'ten söz edilmedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı” başlıklı bölüm şöyle:

 "TSK, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştirdi. (…) 25 Temmuz 1974'te taraflar Cenevre Konferansı'nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye, 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekâtı'na başladı. İkinci Barış Harekâtı ile Lefke-Lefkoşa-Magusa hattı çizildi ve adanın üçte biri Türk kontrolüne geçince harekât sona erdi."

Barış Harekâtı'nda adı anılmayan Ecevit, 2001 ekonomi krizini çıkaran isim olarak anlatılırken, “Şubat 2001'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan sert tartışma siyasi krize yol açtı. Siyasi kriz Türkiye'de büyük bir ekonomik krizi de beraberinde getirdi" denildi.

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