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İnme en ölümcül üçüncü hastalık

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BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Uludüz, "İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor." dedi.
İnme en ölümcül üçüncü hastalık

Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, "İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü tüm dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon kişi inmeden hayatını kaybediyor." dedi.

Prof. Dr. Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin dünyada ve Türkiye'de ölümlerde üçüncü sırada yer alan hastalık olduğunu söyledi.

Türkiye'de inme sıklığının hızla arttığına dikkati çeken Uludüz, inmenin daha çok özellikle 55 yaş üzerindeki tansiyon ve şeker hastaları ile kilolu ve sigara içen kişilerde görüldüğünü anlattı.

Uludüz, bireyin, kendini inmeye karşı koruması gerektiğini belirterek, "Biz BEYİNDER olarak bu farkındalığı halkımıza anlatmak zorundayız ki inmeden kurtulabilelim." ifadelerini kullandı.

İlk 8 saat çok önemli

İnme durumunda hastaya zamanında müdahalenin hayat kurtardığının vurgulayan Uludüz, şöyle konuştu:

"Bir tarafınızda güçsüzlük, konuşamama, görememe veya baş dönmesi gibi şikayetleriniz varsa, inme geçiriyor olabilirsiniz. En kısa sürede 112'yi aramak çok çok önemli. Neden? İlk 8 saatte hastaneye vardığınızda, inmeden tamamen kurtulabilmek mümkün çünkü damar açıcı tedavilerle, damarın içine girerek inmeye sebep olan o pıhtı parçacıklarını artık çıkarabiliyoruz. Demek ki bu durumu hissettiğiniz anda lütfen kolonya dökmeye, tansiyon ölçmeye ya da su dökerek hastanızı uyandırmaya, ne oldu diye vakit geçireceğinize bir an önce 112'yi arayınız."

"60 yaş üstünde her geçen yılda risk iki kat artıyor"

Prof. Dr. Derya Uludüz sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Sigara ve alkol kullanımı büyük risk. Alkolün her türlüsü, sigaranın bir tanesi bile zararlı. Günde bir tane içmek de zararlı. Bir tanesi de bir paketi de aynı zararda aslında. Erişkinlerde tansiyonu dengede tutmamız gerekiyor. Eğer tansiyon 14 ve üstüyse bilin ki inme için risk taşıyorsunuz. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, bunların neredeyse tümü beslenmeyle karşımıza çıkıyor. Demek ki en önemlisi sağlıklı beslenmeliyiz. Özellikle inmeyi 55 yaş üstünde çok sık görüyoruz. 60 yaş üstünde her geçen yılda risk iki kat artıyor."

"Sağlık Bakanlığı önemli çalışmalar yapıyor"

Vatandaşların inme konusunda yeterince bilince sahip olmadığına dikkati çeken Uludüz, "Sağlık Bakanlığı vatandaşın bilinçlenmesi için çok önemli çalışmalar yapıyor. İnme, nöroloji anlamında en ürktüğümüz hastalık. Neden? Çünkü dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor. Türkiye'ye baktığımızda 2014 yılında yılda 30 bin civarında inme hastamız varken 2016'da bu 40 bine ulaştı." diye konuştu.

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