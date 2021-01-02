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İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: Misafir kabul etmeyin!

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İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: Misafir kabul etmeyin!
İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: Misafir kabul etmeyin!

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı değerlendirmede  Korkuteli köyünde üç pozitif Covid-19 vakası çıktığını açıklayarak, köy içinde maskesiz dolaşılmaması istedi

Ali Öncü, vatandaşlara çağrıda bulunarak misafir kabul edilmemesini de istedi.

İşte Öncü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması ;

DUYURU

Korkuteli köyünde bugün 3 kişide daha Korona virüs tespit edilmiştir. Lütfen maskesiz köy içinde dolaşmayalım ve misafirliğe gitmeyelim veya misafir kabul etmeyelim. Ali Öncü

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