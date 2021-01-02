İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: Misafir kabul etmeyin!

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı değerlendirmede Korkuteli köyünde üç pozitif Covid-19 vakası çıktığını açıklayarak, köy içinde maskesiz dolaşılmaması istedi
Ali Öncü, vatandaşlara çağrıda bulunarak misafir kabul edilmemesini de istedi.
İşte Öncü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması ;
DUYURU
Korkuteli köyünde bugün 3 kişide daha Korona virüs tespit edilmiştir. Lütfen maskesiz köy içinde dolaşmayalım ve misafirliğe gitmeyelim veya misafir kabul etmeyelim. Ali Öncü
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