İnönü kavşağında araç yangını, işte detaylar (GÜNCELLENDİ)

İnönü kavşağında yangın

İnönü kavşağında araç yangını. Bu akşam 20:30 saatlerinde Lefkoşa Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında TIR tipi araç yandı. İtfaiye olay yerinde...

İnönü kavşağında araç yangını. Bu akşam 20:30 saatlerinde Lefkoşa Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında TIR tipi araç yandı. İtfaiye olay yerinde... pic.twitter.com/9hGJOhSkaL — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) May 18, 2021

Patates cipsi yüklü TIR araç alevlere teslim oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 20:25 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Cevdet Tepret yönetimindeki HG 841 plakalı patates cipsi yüklü tır araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada İnönü kavşağı yakınlarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı.

Yangın sonucu bahse konu araç ve araçta yüklü patates çipsleri tamamen yanarak zarar gördü. Yangında ayrıca yol kenarında bulunan yaklaşık bir dönümlük kuru otlar da tutuşarak yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın nedeniyle Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine giden araçlar için ulaşım Türkmenköy güzergahından sağlanmaktadır.